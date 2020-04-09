Кейптаун, , 14:48 — REGNUM Министра связи ЮАР отстранили от занимаемой должности сроком на два месяца, один из которых не будет оплачен, за обед с другом во время полного карантина, введенного в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, о нарушении карантинных мер Стеллой Ндабени-Абрахамс стало известно после появления в социальных сетях фото, где она обедает с Мдудузи Мананой, членом правящей партии ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК).

На фото Манана и четверо членов его семьи сидят за одним столом за обедом с Ндабени-Абрахамс. Как сообщают журналисты, фото было размещено на одном из аккаунтов Мананы в социальных сетях.

По информации репортеров, во время карантина жители ЮАР обязаны оставаться дома и выходить на улицу только по необходимости, как, например, для поездок на работу, за продуктами или за медицинской помощью.

Президент страны Сирил Рамафоса, который провел с министром связи беседу об опубликованном фото, заявил, что его «не трогают» причины, которые она привела для объяснения причин своего поступка.

«Никто из нас, особенно представитель исполнительной власти, не должен подрывать наши национальные усилия по спасению жизней в этой очень серьезной ситуации», — сказал он.

Президент добавил, что «никто не выше закона».

Министр Ндабени-Абрахамс извинилась за свой поступок, сказав, что ей «очень жаль» за свои действия.

«Я надеюсь, что президент и южноафриканцы найдут силы простить меня», — добавила она.

Ранее Манана, бывший заместитель министра, заявлял, что визит связан с работой. Он сказал, что министр пошла к нему домой, чтобы забрать маски для лица, которые он жертвовал через свой фонд, чтобы помочь в борьбе с COVID-19.

Многие пользователи соцсетей призывали уволить Ндабени-Абрахамс из-за инцидента, отмечают репортеры.