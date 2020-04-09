Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM Заморозить цены на продукты первой необходимости нунеобходимоно, чтобы помешать спекулянтам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила руководитель фракции КПРФ в петербургском Заксобрании Ольга Ходунова.

«Фактически на все продукты первой необходимости сейчас примерно на 20% идет повышение цен. Идут спекулятивные совершенно цены на, допустим, тот же лимон», — сказала Ходунова.

Спекулятивные цены она заметила и на медицинские маски. Ходунова полагает, что в подобной ситуации государство не может себе позволить не включить механизм регулирования цен.

«Здесь не должно быть какого-то сговора торгового. В один час кто-то хочет стать миллиардером на горе наших людей. В случае, если такой рост на продовольственные товары будет продолжаться, то у нас обнулятся пенсии у людей, зарплаты обнулятся, а многие еще и без зарплат сидят. Мы находимся в режиме не объявленной, но фактической чрезвычайной ситуации. В этих условиях должна быть регулировка цены», — сказала Ходунова.

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Ранее заморозить цены на продукты предложили в «Единой России». Петербургская коммунистка согласна, что мораторий на повышение цен ввести было бы правильно, хоть и не на все группы товаров, а только на самые необходимые.

«На все, наверное, не надо — кто любит креветки, пускай покупает дорогие креветки, да и сыр дорблю, наверное, тоже переживет», — рассудила депутат.

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