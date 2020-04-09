Киев, , 14:29 — REGNUM Верховная рада Украины согласовала основные статьи обновленного госбюджета, предложенные правительством страны, заявил сегодня, 9 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, до конца рабочей недели правительство еще работает с профильным комитетом Рады.

«И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в госбюджет», — подчеркнул он.

В частности, отметил Шмыгаль, изменения в госбюджет позволят предоставить финансовую помощь пенсионерам и увеличить надбавки медикам.

ИА REGNUM напоминает, что ранее вопрос изменения госбюджета Украины выносился на внеочередную сессию 30 марта, но депутаты не поддержали предложенный правительством проект. До этого Шмыгаль заявил, что Украина согласовала с «западными партнерами» падение ВВП в этом году почти на 5%, хотя ранее предполагался рост экономики на 3,7%. Сейчас предполагается, что внеочередное заседание Рады, посвященное изменениям в бюджет, состоится 13 апреля.