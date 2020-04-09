Сеул, , 14:28 — REGNUM С 13 апреля власти Южной Кореи временно приостановят безвизовый режим для ряда стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источника, ограничения коснутся 90 стран мира, из которых восемнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона, двадцать три страны Америки, тридцать четыре стран Европы, девять стран Ближнего Востока и шесть стран Африки.

Известно, что запрет на въезд в страну не коснется работников дипломатических миссий, владельцев карт АТЭС и владельцев краткосрочных трудовых виз C-4, приглашенных южнокорейскими компаниями.

Напомним, что с 1 апреля в Южной Корее введён обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающий в страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея временно отменит безвизовый режим для ряда стран