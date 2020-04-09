Лондон, , 14:26 — REGNUM Законность доходов, на которые была куплена дорогая недвижимость в Лондоне, доказала председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева, сообщает 9 апреля издание Financial Times.

Издание отмечает, что сын казахстанского спикера Нурали Алиев и сама Назарбаева выиграли в суде дело против управления по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании.

Национальное криминальное агентство Великобритании намерено обжаловать решение. Суд постановил, что Алиев законно взял кредит для покупки дома на Бишоп-авеню. Кроме того, Назарабева также доказала законность покупки недвижимости в Хайгейте и двух квартир в Челси.

Напомним, 11 марта ВВС сообщило, что собственником арестованной в 2019 году недвижимости оказалась спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева и её сын Нурали Алиев.

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