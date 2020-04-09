Минск, , 14:16 — REGNUM Газпрому направлено предложение официального Минска снизить цену газа для Белоруссии. Об этом 9 апреля заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Минэнерго Белоруссии сослалось на снижение котировок нефти, к которым привязана формула ценообразования на российский экспортный газ. Каранкевич не уточнил, когда в ПАО «Газпром» были направлены предложения белорусского руководства. Однако отметил, что речь идёт о поставках 2020 года.

Ранее на эту тему: Просто деньги очень нужны: в Белоруссии повысили цены на газ

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко сорвал подписание пакета документов о реализации договора по созданию Союзного государства и заблокировал подписание нефтегазовых контрактов с российскими компаниями. С нового года российская нефть перестала отгружаться на белорусские НПЗ, а Газпром продолжил поставки по временному соглашению. Лишь 7 февраля стороны договорились о поставках с прошлогодней ценой — $127 за тысячу кубометров.

На 9 апреля в Нацсобрании Белоруссии запланирована ратификация белорусско-российского протокола к межправсоглашению о формировании цен на газ. В нём закреплена нынешняя цена.

Также напомним, 2 апреля Лукашенко заявил телерадиокомпании СНГ «Мир» о целесообразности (с его точки зрения) снижения стоимости российского газа для Белоруссии в три раза — до $40−45. В 2018 году он ставил перед Владимиром Путиным вопрос о снижении стоимости газа для Белоруссии до уровня Смоленской области, после чего получил от российских политиков и политологов предложения рассмотреть вопрос о вхождении Белоруссии в состав России несколькими областями.

Читайте больше на эту тему в сюжете: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии