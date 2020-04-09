Бишкек, , 14:07 — REGNUM Вернуть в Киргизию находящихся за рубежом киргизстанцев нет никакой возможности. Об этом сегодня, 9 апреля, на брифинге заявил первый замминистра иностранных дел Нуран Ниязалиев, передает «Кабар».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, власти республики не могут вывезти застрявших в других странах соотечественников, даже организовав чартерные авиарейсы, из-за запрета на полеты в период пандемии коронавируса.

«В этой связи вывоз наших граждан представляется очень сложным и не планируется», — подчеркнул дипломат.

Также Ниязалиев сообщил, что МИД Киргизии помогает киргизстанцам, застрявшим в аэропорту Новосибирска. Их разместили в отелях, а с 3 апреля им доставляют двухразовое горячее питание.

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