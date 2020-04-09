Душанбе, , 14:03 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане должны будут сдатьконтрольные занятия за зимний период обучения до конца текущей недели, то есть до 13 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Военные уже приступили к сдаче занятий на горных полигонах Ляур и Самбули.

Для успешной сдачи контрольных нормативов военнослужащим базы необходимо в полевых условиях профессионально выполнить задания по предметам обучения, а также провести контрольные стрельбы из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.

Помимо этого, специалисты должны будут отработать нормативы по таким видам военной подготовки как огневая, тактическая, физическая, инженерная, военно-медицинская.

При этом для проведения данного мероприятия и выполнения огневых задач будет привлечено максимальное количество комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые должны будут отрабатывать поставленные цели совместно с мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями базы.

Отмечается, что половина занятий будет осуществляться в ночное время.

Всего в занятиях по боевой подготовке задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган», 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 120-мм минометы «Сани», танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-82А.