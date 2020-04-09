Москва, , 13:57 — REGNUM Совет Думы принял решение о переносе отчета правительства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы договорились о том, что отчет правительств мы переносим на более поздний срок… правильно было бы отчет отложить, возможно, это будет июль», — сказал Володин.

Предполагалось, что традиционный отчет правительства о деятельности за год премьер-министр Михаил Мишустин представит на заседании 15 апреля.

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