Минск, , 13:58 — REGNUM Белорусская сторона инициировала пересмотр цен на российский газ в сторону уменьшения, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщило 9 апреля информационное агентство БелТА.

Он отметил, что мировые цены на энергоресурсы падают, в том числе и цены на газ.

«В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — рассказал Каранкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года председатель правления Газпрома Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко подписали протокол о порядке формирования цен на поставку газа в 2020 году.

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