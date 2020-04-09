Тбилиси, , 13:53 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал лидера правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего бизнесмена страны Бидзину Иванишвили «уникальной страховкой» после его вклада в фонд по борьбе с коронавирусом. Об этом 9 апреля сообщает агентство Report.

Иванишвили через свой фонд «Карту» выделил правительственному фонду StopCov 100 млн лари (около $31,5 млн), после чего Гахария прокомментировал этот поступок.

«Карту» и Бидзина Иванишвили уже годы ведут благотворительную деятельность в этой стране. Для меня, как для главы правительства, это является еще одним доказательством того, что у нас в стране есть уникальная страховка в виде человека, гражданина Грузии», — сказал премьер-министр.

Он также напомнил, что из-за распространения коронавируса Грузии приходится бороться на двух фронтах: здравоохранение и экономика. Гахария заявил, что средства из фонда StopCov будут потрачены на оба этих направления.

Стоит отметить, что на 9 апреля в фонд по борьбе с коронавирусом было внесено 124,5 млн лари (около $39 млн).

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