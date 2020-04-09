Владивосток, , 13:48 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air организует чартерный рейс для эвакуации сограждан с Дальнего Востока. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи во Владивостоке.

По их словам, чартерный рейс вылетит из международного аэропорта Владивостока 14 апреля в 15:00 по местному времени и прибудет в международный аэропорт «Инчхон» в 16:55 по местному времени.

Стоимость билета в одну сторону составит 725 тыс. вон (~$595).

Известно, что организация специального рейса была согласована с Федеральным агентством воздушного транспорта России и авиакомпанией Korean Air.

Отмечается, что перед посадкой все пассажиры пройдут карантинный досмотр. Лица, чья температура тела будет выше 37,5 градусов по Цельсию допущены на борт не будут. По возвращении на родину пассажиров поместят на двухнедельный карантин.

Напомним, что 7 апреля авиакомпания эвакуировала из Москвы около 270 сограждан.

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