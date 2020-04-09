Джакарта, , 13:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо официально объявил о предоставлении социальной помощи в виде пакетов с продуктами питания жителям Джакарты и прилегающих районов, таких как Богор, Депок, Тангеранг и Бекаси, сообщает Kompas.

Известно, что эта помощь предоставляется жителям, на экономику которых влияет применение широкомасштабных социальных ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

В столице Индонезии, Джакарте, продовольственная помощь будет оказана 2,6 млн человек. В остальных районах помощь будет предоставлена 1,6 млн человек.

По словам главы государства, общая стоимость основных продуктов питания, полученных каждым гражданином за три месяца, составит 1,8 млн рупий ($113 тыс.)

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резидент Индонезии призвал жителей страны, особенно в Джакарте, не уезжать из города, чтобы разорвать цепь распространения коронавируса.

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