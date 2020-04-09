Эрбиль, Ирак, , 13:38 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани поддержал кандидатуру Мустафы аль-Каземи на пост премьер-министра Ирака, об этом 9 апреля сообщает Kurdistan.ru.

«Мы призываем все стороны поддержать его, чтобы он мог закончить процесс формирования правительства», — цитируют журналисты заявление курдского лидера.

Барзани подчеркнул, что в настоящий период в Ираке достаточно сложная ситуация, вызванная падением цен на нефть, распространением коронавируса, а также террористической угрозы.

В этой связи народу страны необходимо скорее сформировать новое правительство, которое в силу противоречий различных группировок в парламенте, которые приводят к тому, что законодательный орган до сих пор не может утвердить премьер-министра Ирака.

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