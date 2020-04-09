Тегеран, , 13:31 — REGNUM Жесткую критику в адрес «философии» Западной цивилизации высказал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в связи с пандемией коронавирусной инфекции 9 апреля на своей странице в Twitter.

«Конфисковать медицинские маски других стран, опустошать магазины, драться друг с другом за туалетную бумагу, а также стоять подолгу за очередями на покупку оружия во время вспышки коронавируса, всё это — логический и естественный результат философии, лежащей в основе западной цивилизации», — отметил аятолла.

Напомним, в целом ряде стран, в том числе основном противнике исламской республики — США, объявления о грядущей пандемии коронавирусной инфекции были встречены массовым потоком покупателей в магазины, где они стали массово скупать потребительские товары. На появившихся в сети видеозаписях можно было заметить, как покупатели сметали полки магазинов, а также проявляли друг к другу агрессию из-за туалетной бумаги.

Стремление обеспечить запас этим продуктом иногда выходило за разумные рамки, из-за чего официальные власти были вынуждены принимать соответствующие меры. Так, Полиция американского города Ньюпорт в штате Орегон в середине марта призвала граждан не обращаться в экстренные службы, если у них иссяк запас туалетной бумаги.

Кроме того, имели место случаи, когда один из членов Европейского союза забирал себе медицинские маски, направленные другой стране. Так вышло в случае с Чехией, которая взяла себе часть направленных Италию, в одну из наиболее пострадавших от COVID-19 стран ЕС.