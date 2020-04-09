Турин, Италия, , 13:27 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в четверг, 9 апреля, подверг острой критике публикацию в немецком издании Die Welt, в которой, в частности, было сказано, что «итальянская мафия ждет денег из Евросоюза».

Речь шла об обсуждаемых властями ЕС общих мерах поддержки экономики. Власти Германии выступили против инициатив Италии по данному вопросу.

Ди Майо считает такие публикации в нынешних условиях «позорными и недопустимыми», он призвал власти Германии «дистанцироваться» от данного издания и данных утверждений.

Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО. Напротив, в МИД Италии, поблагодарив Россию за помощь, одновременно призвали не забывать о «свободе слова».

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22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года, кроме того — обеспечить бизнес госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на 8 апреля, в Италии умерли 17 669 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 542. Днем ранее число погибших увеличилось на 604. Выздоровели 26 491 человек, за день этот показатель увеличился на 2099 (днем ранее — на 1555). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3836. В настоящее время больны 95 262 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 139 422.