Тбилиси, , 13:32 — REGNUM Продление режима чрезвычайного положения (ЧП) в Грузии возможно, если этого потребует сложившаяся ситуация. Такое заявление перед журналистами сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает грузинское Общественное телевидение.

Сообщается, что главе грузинского правительства задали вопрос, возможно ли продление режима ЧП.

«Все возможно, все будет зависеть от динамики эпидемиологической ситуации, ее обострения или, наоборот, посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Гахария.

Он подчеркнул, что самой важной задачей является сохранение здоровья граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 8 апреля известно о 214 случаях заражения коронавирусом. Трое заболевших скончались. 21 марта, когда в стране было выявлено 49 заболевших COVID-19, грузинские власти объявили режим ЧП по всей стране. 31 марта, когда стало известно о 110 случаях инфицирования, в Грузии был введен карантин до 21 апреля.

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