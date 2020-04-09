Джакарта, , 13:18 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал жителей страны, особенно в Джакарте, не уезжать из города, чтобы разорвать цепь распространения коронавируса, сообщает Detik.

«Правительство рекомендует гражданам не возвращаться в родные края», — заявил глава государства в ходе пресс-конференции.

«Мы ограничим возможности по использованию общественного и личного транспорта», — добавил президент.

Известно, что во время празднования Лебарана граждане Индонезии возвращаются в свои родные края, к родным. Это явление в стране называется «мудик».

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии число случаев заражения коронавирусом выросло до 3293.

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