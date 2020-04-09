9 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Гражданами России теперь смогут стать все, кто не претендует в первом поколении стать в России президентом, министром, депутатом или судьей. Внесенный законопроект содержит еще несколько новаций, которые с облегчением встретят соискатели российского гражданства.

Константин Затулин, , 13:29 — REGNUM Свершилось. Законопроект о поправках к закону «О гражданстве РФ», которого десятилетиями добивались наши соотечественники за рубежом, ради которого в нынешней Государственной думе мы наступали на горло собственной песне, терпеливо ожидая, когда все участники законотворческого процесса согласятся на его рассмотрение, внесен 7 апреля правительством в Государственную думу.

Константин Затулин Zatulin.ru

По предложению нашего Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками он будет, в соответствии с регламентом, разослан на этой неделе для обсуждения во все фракции и комитеты Думы.

За прошлый год правительство внесло, а мы в Государственной думе поддержали принятие нескольких законопроектов, вносящих изменения в российские законы «О гражданстве РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Были проведены в жизнь отдельные, точечные или адресные поправки, облегчающие и упрощающие процедуры и сроки рассмотрения вопросов о гражданстве для разных категорий соискателей. При всем уважении к проделанной работе, это был косметический ремонт.

Внесенный 7 апреля законопроект предлагает, без преувеличения, революционный шаг — снять требование отказа от имеющегося иностранного гражданства как условие, необходимое для получения гражданства России.

Давно ясно, что это требование действующего закона «О гражданстве РФ» заблокировало для многих и многих тысяч, если не миллионов наших бывших советских сограждан и их детей путь к установлению прямой гражданско-правовой связи с Российской Федерацией.

В то же время, будучи гражданином России или став им, любой человек вправе не только вернуть себе прежнее гражданство, но и стать гражданином или подданным неограниченного числа других государств. Так зачем же было «огород городить»?

Увы, на понимание этого ушли годы. Всё это время мы в России добровольно связывали себя по рукам и ногам, отказываясь от использования своего главного преимущества — привлекательности России для, прежде всего, наших соотечественников в ближнем зарубежье.

Мне уже приходилось говорить, что если бы мы меньше обращали внимания на фобии властей Украины и после распада СССР практиковали раздачу российских паспортов гражданам Украины, не требуя от них отказа от украинского гражданства, то к 2014 году добрая треть, если не половина населения братской Украины могла бы на законном основании считаться гражданами Российской Федерации. Кто бы тогда посмел баловаться государственными переворотами и гражданской войной в Донбассе?

Гражданами России теперь смогут стать все, кто не претендует в первом поколении стать в России президентом, министром, депутатом или судьей. Внесенный законопроект содержит еще несколько новаций, которые с облегчением встретят соискатели российского гражданства:

— необходимый стаж работы в России выпускников российских вузов для получения гражданства РФ сокращается с трех до одного года;

— упрощенный порядок пути к гражданству РФ дается гражданам Белоруссии, Украины и Молдавии;

— тот, кто имеет супруга (супругу) — гражданина (гражданку) России, и общих детей, гражданство России сможет получить сразу после получения РВП, теперь вид на жительство не обязателен. При отсутствии же детей — вид на жительство по-прежнему нужен, а в браке нужно состоять, как и сейчас, не менее трех лет.

— от всех, кто имеет право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, больше не будут требовать доказательств наличия законного источника средств к существованию.

Это приобретения, которые предлагает законопроект.

Но, к сожалению, есть и утраты.

Прежде всего вынужден отметить, что правительственный законопроект в очередной раз обходит такую узаконенную, теперь уже и в поправках к действующей Конституции, категорию, как «российский соотечественник за рубежом».

То, что это не мелочь и не игра в слова, подтверждается тем фактом, что правительственный законопроект отнимает у тех, кто проживает за рубежом и имеет в России родителя — российского гражданина, возможность стать гражданами РФ, имеющуюся в действующем законе.

Этим гражданам — нашим соотечественникам — влиться в семью граждан РФ можно будет только после переезда в нашу страну на постоянное жительство. Право на получение российского гражданства за рубежом в упрощенном порядке оставлено лишь за бывшими гражданами СССР, проживавшими и проживающими в постсоветских государствах, но не получившими их гражданства (таких, кроме Латвии и Эстонии, практически нет).

Все остальные, желающие стать гражданами России (кроме группы «особо заслуженных» под условным названием «Депардье»), чтобы стать обладателями российского паспорта, должны проживать в России.

Всецело поддерживая принятие законопроекта, мы намерены продолжить борьбу и внести ко второму чтению необходимые поправки, чтобы гражданство России могли получать соотечественники не только без отказа от иного гражданства, но и без обязательного условия переезда в Россию: будь это русские на Украине и в Приднестровье, волжские немцы в Германии или потомки даурских казаков в Австралии.

Хочу верить, что, несмотря на коронавирус, мы в Государственной думе сможем принять закон в самом лучшем виде до конца весенней сессии. Сказать, что его очень ждут наши соотечественники, — значит просто ничего не сказать.