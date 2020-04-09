Киев, , 13:24 — REGNUM Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко предложила, чтобы лидеры этой политической силы, бывшие представители власти, включая экс-президента Порошенко, присоединились к преподаванию в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн».

Об этом она заявила сегодня, 9 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Геращенко, Порошенко и бывший министр евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе могут выступить преподавателями английского языка. Политик пообещала, что они «перфектно изложат» любой урок английского языка.

Кроме того, по ее мнению, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович и экс-спикер Рады Андрей Парубий должны быть привлечены к преподаванию истории.

Геращенко, кроме того, заявила, что «другие коллеги профессионально помогут провести урок математики, информатики, физики, химии».

Также депутат отдельно обратилась к родителям школьников.

«Хочу услышать ваше мнение: как вы относитесь к тому, что в школьных уроках снимают депутатов слуг, все эти новые лица, которые не являются учителями, профессорами, академиками, эрудитами — но являются шоуменами, друзьями Зеленского и новыми лицами. Это хорошие примеры для детей? Новые лица воспитывают новые лица? Вы поддерживаете привлечения малоизвестных депутатов правящей партии к школьным урокам на ТВ и обучению ваших детей? Это разве не политизация школьного образования?» — спрашивает Геращенко.

ИА REGNUM напоминает, что инициированный президентом Зеленским проект «Всеукраинская школа онлайн» работает с 6 апреля, уроки показывают по несколько часов в день практически по всем центральным телеканалам страны. Более 40 учителей записали видеоуроки по 11 школьным предметам, в ряде роликов действительно фигурируют депутаты «Слуги народа» и популярные шоумены, близкие к студии «Квартал 95». При этом практически ежедневно в ходе этих уроков случаются различные конфузы.