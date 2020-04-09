Москва, , 13:21 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на брифинге 9 апреля на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка касательно нападений половцев и печенегов.

Цымбалюк поинтересовался, не является ли фраза президента России Владимира Путина о победе над половцами и печенегами территориальной претензией к Украине, поскольку эти племена нападали в основном на территорию современной Украины.

«Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, исторически была Киевской Русью. Печенеги терзали и Киевскую Русь и славянские племена, которые жили к востоку и Византии они много головной боли доставляли. Киевскую Русь вы же никуда не денете, из нашей истории никуда не вычеркнете», — ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия остановит распространение коронавируса, как когда-то остановила нашествия половцев и печенегов. Украинские СМИ и социальные сети взорвались негодующими сообщениями на тему того, что Россия «присвоила» себе «украинские» победы.

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