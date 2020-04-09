Москва, 9 апреля 2020, 13:21 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на брифинге 9 апреля на вопрос украинского журналиста Романа Цымбалюка касательно нападений половцев и печенегов.
Цымбалюк поинтересовался, не является ли фраза президента России Владимира Путина о победе над половцами и печенегами территориальной претензией к Украине, поскольку эти племена нападали в основном на территорию современной Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия остановит распространение коронавируса, как когда-то остановила нашествия половцев и печенегов. Украинские СМИ и социальные сети взорвались негодующими сообщениями на тему того, что Россия «присвоила» себе «украинские» победы.
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