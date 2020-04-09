Москва, , 13:00 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о том, направлялось ли президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом Песков сообщил 9 апреля журналистам.

Представитель Кремля пообещал обязательно уточнить, приглашала ли российская сторона украинского лидера на праздничный военный парад.

Он также сообщил, что Москва пока не отзывала приглашения на парад, направленные главам других государств. Ситуация с коронавирусом неизбежно накладывает свой отпечаток, и Россия с пониманием будет относиться к их решениям об участии в параде, пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что пока решение об отмене парада 9 мая принято не было.

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