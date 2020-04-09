Пекин, , 12:59 — REGNUM Попытки переложить ответственность на других и стали причиной столь плачевной ситуации c коронавирусной инфекцией в ряде стран Запада. Такое мнение выразил профессор философии китайского университета «Фудань» Бай Тонгдонг 9 апреля в статье для South China Moring Post.

По словам Тонгдонга, сами определения вируса, к которым обратились американские власти, — «уханьский» или «китайский» — говорят о «дискриминации» выходцев из Восточной Азии в США и Европе. За ней кроется попытка скрыть собственный провал сдерживания вируса.

Из-за того, что на Западе вину за пандемию принято возлагать на китайские власти, «на других», на тех, кто отличается от привычного западного либерального образца, официальные лица этих стран не смогли должным образом ответить на вызовы коронавируса у себя.

«Безусловно, неспособность других стран принять необходимые меры сразу отличается от неспособности Китая убить пандемию в зародыше», — подчеркнул профессор, который объяснил появление нового вируса участившимся в КНР употреблением в пищу экзотических видов мяса.

«Но смогли ли либеральные демократии гарантировать, что у них получилось бы лучше подавить подобную вспышку?» — добавил он.

Китайское правительство, признает профессор, скрывало часть информации, но это не означает, что угроза, которую представляет собой новый вирус, не была очевидна с самого начала. Несмотря на это, многие западные демократические страны не смогли принять должных мер, хотя Пекин, благодаря крайне жесткому карантину, выиграл для них несколько недель. В частности, Тонгдонг напомнил о том, как президент США Дональд Трамп говорил в марте о том, что вирус погибнет от летней жары.

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео неоднократно использовал термин «уханьский вирус» применительно к SARS-CoV-2. По словам Помпео, такая формулировка оправдана потому, что «этот вирус зародился в Ухане». Кроме того, бывший глава ЦРУ возложил ответственность за нынешнюю вспышку на власти Китая.