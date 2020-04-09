Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Жена президента США Меланья Трамп направила красочные пасхальные приветствия рабочим, которые находятся на переднем крае пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Поскольку ежегодное пасхальное мероприятие Белого дома отменено из-за опасений по поводу больших собраний, первая леди подарила 25 000 памятных деревянных яиц местным детским больницам, федеральным агентствам, группам помощи и сетям продуктовых магазинов.

Яйца доставляются в детскую Национальную больницу, Национальные институты здравоохранения, центры по контролю и профилактике заболеваний, министерство здравоохранения и социальных служб, Американский Красный Крест и местные сети продуктовых магазинов в качестве «небольшого знака признательности» для тех, кто помогает обществу в это сложное время, говорится в сообщении ее офиса.