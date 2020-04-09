Киев, , 13:44 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство Украины будет и дальше пытаться «привлечь к ответственности» Россию, которая, по мнению украинских чиновников, якобы причастна к авиакатастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщили 9 апреля в пресс-службе ведомства.

«МИД Украины продолжит работу, направленную на привлечение Российской Федерации к ответственности …, ведь именно благодаря российской поддержке, в частности поставке ПЗРК «Бук», и было совершено это чудовищное преступление», — сказано в сообщении.

Напомним в результате крушения авиалайнера авиакомпании Malaysia Airlines над зоной проведения карательной операции ВСУ в Донбассе погибли 298 человек. Власти США заявляют о наличии спутниковых снимков, на которых видно, якобы самолёт сбил ПЗРК «Бук», однако сами снимки до сих пор не предоставили.

Следственная группа, занимающаяся расследованием трагедии, выдвинула гипотезу, якобы «Бук» попал в Донбасс с территории РФ, сбил самолёт и вернулся обратно. Россия отрицает эту версию, утверждая, что ракету запустили из района села Зарощенское, которое на тот момент контролировали вооружённые формирования Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нидерландах прошло очередное заседание суда по делу о лайнере Boeing MH17. Суд предложил стороне обвинения обратиться к США с просьбой предоставить снимки, на которых запечатлён комплекс «Бук», чья ракета сбила лайнер.

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