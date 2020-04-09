Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM Обвиняемому в посредничестве в получении особо крупной взятки экс-министр экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову продлили срок содержания под стражей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Теперь арестованный пробудет в СИЗО по 17 июля 2020 года. До этого аналогичное решение было принято в отношении арестованного гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова.

Решение принял Ленинский районный суд. Постановление может быть обжаловано защитой.

Как сообщало ИА REGNUM, Кызласов и Шилиманов были задержаны в феврале 2020 года. Шилиманов уже признал свою вину.

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