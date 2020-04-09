Киев, , 12:33 — REGNUM

Власти Украины не то чтобы «готовы к худшему сценарию развития событий» с проектом «Северный поток — 2» и транзитом газа через Украину, вернее сказать, что в руководстве Украины есть силы, которые намеренно толкают свою страну в направлении этого худшего сценария, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 апреля, комментируя высказывания главы «Оператора ГТС Украины».

Как сообщалось ранее, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью местным СМИ заявил, что Украина «готова к худшему сценарию развития событий с «Северным потоком — 2», а именно к обнулению транзита газа через Украину, но исходят при этом из того, что ранее конца 2021 года новый российский газопровод достроен не будет, Украина же намерена продолжать «противодействовать» реализации этого проекта вместе с США.

«Украина готова к худшему сценарию развития событий с СП-2» — это не совсем верная формулировка. Я бы сказал, что в руководстве Украины есть силы, которые намеренно толкают свою страну в направлении худшего сценария, к прекращению транзита российского газа через её территорию.

Этот сценарий, однако, пока ещё не близок. И дело тут не в том, когда будет построен «Северный поток — 2»; дело в обещаниях, которые президент России дал нашим германским партнёрам по строительству этого газопровода. Россия, как известно, готова сохранить свой газовый транзит через Украину в немалых объёмах.

Трудно сейчас сказать, что именно должно произойти, чтобы в Киеве поняли, наконец, что жить в соседстве с Россией с установкой на то, чтобы непременно и всячески приносить ей вред, не получится, но в итоге это произойдёт. Протрезвеет, конечно, не нынешнее руководство Украины, там ещё предстоят серьёзные политические изменения.

Как бы то ни было, «Северный поток — 2» будет достроен, и газ по нему пойдёт. США далеко, а Россия и Германия, а также Австрия, Франция, Финляндия, другие европейские участники проекта и страны, заинтересованные в нём, близко.