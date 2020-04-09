Киев, , 12:26 — REGNUM Сложившаяся сейчас на Украине политическая коалиция «Слуги народа», партии Порошенко «Европейская солидарность» и «Голоса» — это не просто «ситуативный междусобойчик», это консолидация политического класса перед лицом кризиса, заявил 9 апреля украинский политический эксперт Андрей Манчук, комментируя последние события в стране.

По оценке эксперта, напуганные элиты Украины договорились преодолевать нынешний кризис за счет народа, и демонстративно присягнули на верность иностранным сюзеренам.

«Они уповают только на внешнюю поддержку и демонстрируя готовность выполнить ради этого любые условия… Мнение избирателей никакого не интересует», — подчеркнул Манчук.

Он отмечает, что на Украине вообще в принципе не принято выполнять в жизнь предвыборные обещания — это считается недопустимым популизмом.

«Политик не должен обращать внимание на интересы электората, не должен стремиться к тому, чтобы жизнь людей стала лучше. Его обязанность состоит в том, чтобы отстаивать ценности Свободного мира — цивилизационные, евроатлантические и рыночные — защищая интересы корпораций, олигархов, международных фондов и их грантовых клиентов», — иронизирует политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент власти Украины пытаются договориться с МВФ о получении новых кредитных траншей. В рамках выполнения условий фонда в Раде силами фракций Зеленского и Порошенко уже приняли закон о продаже земли, а также в первом чтении т.н. «антиколомойский закон». Однако процесс застопорился, поскольку к документу подали более 16 тыс. правок, которые в настоящий момент парламент физически рассмотреть не может.