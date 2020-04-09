Джакарта, , 12:20 — REGNUM Представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что власти разработали четыре стратегии, которые будут последовательно осуществляться для усиления политики дистанцирования, сообщает Antara.

Первая стратегия правительства Индонезии заключается в ношении защитных масок всеми, кто находится в общественных местах или вне дома.

Вторая стратегия предполагает отслеживание контактов между людьми, включая граждан, чей тест на коронавирус дал положительный результат.

Третья стратегия правительства предусматривает изоляцию людей с коронавирусом или с симптомами коронавируса.

Четвертая стратегия состоит в том, чтобы изолировать больницы.

«Мы используем имеющиеся у нас ресурсы. Это те шаги, которые предпринимаются и будут выполняться последовательно», — отметил Ахмад Юрианто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индонезии подтвердили 2956 случаев заражения коронавирусом, из них 240 человек скончались.

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