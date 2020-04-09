Варшава, , 12:15 — REGNUM Государства-члены Евросоюза лучше справляются с эпидемией коронавируса на своём уровне, чем наднациональные структуры ЕС, которые не смогли адекватно отреагировать на угрозу. Поэтому Евросоюз подлежит некоторому реформированию. Такое мнение высказал в эфире «Польского радио» президент Польши Анджей Дуда.

«Голос национальных государств, то есть парламентов отдельных стран-членов, должен быть на форуме Европейского Союза сильнее, в целом ЕС должен идти в сторону большей демократизации, в том числе и его институтов», — заявил президент.

Дуда указал на евроскептические настроения в наиболее пострадавшей от эпидемии Италии. «Это большое европейское государство, одно из тех, что в Евросоюзе были с самого начала, поэтому это сильный голос на форуме ЕС. Испанцы наверняка тоже скажут своё веское слово», — сказал он.

В качестве одного из доказательств тезиса о необходимости реформирования Евросоюза, польский президент указал на Brexit.

По мнению президента, главным направлением реформирования Евросоюза должно стать снижение роли Еврокомиссии. При этом должна повыситься роль Европарламента и Европейского совета, где «заседают главы государств и правительств, а значит, лица, близкие к гражданам стран ЕС».

«Это их представители, и они это чувствуют. В Европарламент их выбирают лично, на прямых выборах. Их премьер-министры и президенты — это также те люди, которые выбраны ими (гражданами — ред.), и это чувство демократического выбора в отдельных странах», — пояснил Анджей Дуда.