Киев, 9 апреля 2020, 12:19 — REGNUM Некоторые сотрудники таможенной службы Украины получили премию в размере 700% от оклада, заявила депутат Верховной рады, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 8 апреля в эфире телеканала Zik.
По её словам, Украина недополучает налоги в размере 122 млрд гривен в основном за счёт деятельности таможни.
Она рассказала, что бывший министр финансов Украины Игорь Уманский проанализировал состояние финансов страны и пришёл к выводу, что бюджет Украины проваливается из-за коррупции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что намерен усилить «фискальный каркас» страны. По его словам, от эффективной работы налогового и таможенного блоков зависит наполнение бюджета Украины.
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