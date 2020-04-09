Киев, , 12:19 — REGNUM Некоторые сотрудники таможенной службы Украины получили премию в размере 700% от оклада, заявила депутат Верховной рады, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 8 апреля в эфире телеканала Zik.

По её словам, Украина недополучает налоги в размере 122 млрд гривен в основном за счёт деятельности таможни.

«Это провал бюджета, это провал финансовой политики. И я читаю решение министерства финансов доплатить к заработной плате работникам таможни, они поимённо указаны, 700% к окладу», — заявила Тимошенко.

Она рассказала, что бывший министр финансов Украины Игорь Уманский проанализировал состояние финансов страны и пришёл к выводу, что бюджет Украины проваливается из-за коррупции.

«Он сказал, что отмывается НДС, откаты и в итоге за месяц $10 млрд недополучает бюджет. 12 месяцев — $120 млрд», — рассказала Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что намерен усилить «фискальный каркас» страны. По его словам, от эффективной работы налогового и таможенного блоков зависит наполнение бюджета Украины.

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