Бужумбура, , 12:08 — REGNUM В новом докладе Международной кризисной группы (ICG) предупреждается об опасности серьезной вспышки насилия в преддверии президентских выборов в Бурунди, проведение которых запланировано на следующий месяц. Об этом передает ВВС Africa.

В докладе отмечается, что правительственные сборы за участие в голосовании усиливают напряженность в нестабильной стране.

Действие данной схемы должна была закончиться в прошлом году, однако представители ICG утверждают, что молодежная милиция Imbonerakure продолжает собирать у населения денежные средства и различные товары.

В докладе также говорится, что часть собранных средств используется для финансирования ополчения.

По мнению экспертов, Бурунди находится в кризисе с тех пор, как президент Пьер Нкурунзиза решил баллотироваться на третий срок в 2015 году.