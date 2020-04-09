Москва, , 11:45 — REGNUM Госдума может 15 апреля принять пакет законов для реализации новых мер по поддержке экономики и борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Законопроекты могут быть рассмотрены в приоритетном порядке, а в случае необходимости принятия дополнительных мер также 16 или 17 апреля, отмечает сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости страхования врачей, выделении им доплат, а также о новых мерах поддержки предпринимателей, прежде всего, малого и среднего бизнеса, расширении «кредитных каникул».

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