Оренбург, , 11:42 — REGNUM В Оренбургской области Заксобрание может начать работать в дистанционном формате. Инициатором заочного голосования в рамках пленарного заседания стал спикер Сергей Грачев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте

«Данный законопроект вносится с целью быстрого реагирования на законодательном поле в экстренных случаях, необходимости оперативного внесения изменений в нормативные акты регионального и федерального уровня. Законопроект носит исключительный характер, и никаких демократических принципов деятельности регионального парламента не нарушает. После обсуждения в профильном комитете и доработки, он будет рассматриваться на очередном заседании Законодательного собарния 15 апреля 2020 года», — сказал Грачев.

По его словам, порядок дистанционной работы применяется в случаях введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Основанием служит соответствующий Указ губернатора области и решение Совета регионального парламента.

Между тем, на заседании совета Заксобрания Оренбуржья не все депутаты однозначно восприняли инициативу спикера. В частности, депутат Владимир Фролов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM признался, что категорически против нововведения. «Невозможно организовать работу, сидя дома. Надо вносить поправки, встречаться с людьми, обсуждать законопроекты», — сказал он.

Против такой инициативы и депутат Оксана Набатчикова. «В принципе я против», — сказала она и добавила, что после появления текста законопроекта ее мнение может измениться. Все зависит от формулировок.

Стоит отметить, что электронное голосование уже практикует Законодательное собрание Пермского края. Парламент большинством голосов одобрил законопроект весной 2019 года.

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