Москва, 9 апреля 2020, 11:35 — REGNUM Госдума оперативно примет законы в рамках реализации новых мер по поддержке экономики и борьбе с коронавирусом, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».
Парламентарии отложат работу в округах и комитетах, соберется, чтобы оперативно принять новые меры по коронавирусу.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 апреля состоялась встреча депутатов фракции «Единая Россия» с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, где парламентарии обсудили ряд вопросов и проблем.
Совет Думы 9 апреля определит количество пленарных заседаний Госдумы на следующей неделе и также примет решение относительно отчета правительства РФ.
Предполагается, что Госдума на предстоящей неделе обсудит законодательное закрепление президентских инициатив о страховании врачей, выделении им доплат, а также о поддержке предпринимателей. Меры были заявлены президентом РФ Владимиром Путиным. В Госдуме ожидают соответствующих законопроектов в ближайшее время.