Тбилиси, , 11:24 — REGNUM Сегодня Грузия отмечает 31-ю годовщину событий 9 апреля 1989 года, но особых массовых мероприятий в этот день из-за коронавируса не планируется.

Граждане Грузии по традиции идут с утра к зданию парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, где находится мемориал памяти жертвам 9 апреля, зажигают свечи и возлагают цветы. В основном это родственники погибших в тот день граждан.

Из-за начатых до пандемии коронавируса работ по ремонту тротуара монумент огорожен, поэтому свечи зажигают прямо у ограды. При этом граждане стремятся соблюдать социальную дистанцию и после зажжения свеч и возложения цветов покидают территорию.

В ночь на 9 апреля 1989 года в Тбилиси была подавлена организованная лидерами национально-освободительного движения акция протеста, в результате чего 21 человек погиб. В основном это были рядовые участники акции, так как лидеры сумели покинуть территорию до начала операции по разгону акции. Сообщалось, что войска применили против митингующих слезоточивый газ, которым отравились сотни граждан.

События 9 апреля дали толчок переменам, в результате которых к власти в Грузии пришло политическое объединение «Круглый стол — Свободная Грузия» во главе со Звиадом Гамсахурдия. А 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии по инициативе Гамсахурдии объявил о восстановлении независимости Грузии.