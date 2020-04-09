Луцк, Украина, , 11:24 — REGNUM Коллектив центрального туберкулёзного диспансера города Луцка опубликовал в социальных сетях видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам генерального директора медучреждения, после проведения медицинской реформы в городе уже были закрыты две больницы, и скоро закроют третью больницу. В единственном оставшемся стационаре Луцка сокращено большинство отделений, включая детское и реанимационное, а из 530 работников остались 297. Ещё 50 человек будут сокращены в ближайшее время.

По его словам, в результате преобразований, диспансер получил финансирование, которого не хватает даже для выплаты зарплат оставшимся работникам.

«Владимир Александрович, вы декларировали, что должно быть повышено внимание к медицине. Дайте ответ, что это за реформа, которая привела к кратному сокращению финансирования противотуберкулёзных мероприятий, сокращения медицинского персонала, а оставшийся персонал получает меньшую заработную плату», — заявил руководитель диспансера.

Он также отметил, что в ответ на данные вопросы отдельные чиновники Национальной службы здоровья Украины предлагали диспансеру брать плату с пациентов и ввести платные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на Украине ежегодно от туберкулёза умирает около 4 тыс. человек.

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