9 апреля 2020 | Время чтения 8 мин

По известным причинам советская, да и российская историография подзабыла об выстроенном в годы Второй мировой войны иранском транзите, а ряд важных вопросов, связанных с доставкой грузов через Иран в СССР, до сих пор еще недостаточно изучены.

Станислав Тарасов, , 11:01 — REGNUM Недавно президент США Дональд Трамп перед телефонным разговором со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что «Россия реально помогла США» во Второй мировой войне. Нам неизвестно, насколько глубоки исторические познания Трампа. Но главное было в том, что американский президент решил вспомнить о том, что наши страны были союзниками во Второй мировой войне, что, по оценке британского издания The Independent, продемонстрировало желание Трампа «улучшить отношения с Россией».

Так он проиллюстрировал проблему, которая заключается в том, что у Вашингтона с Москвой мало контактов, а сотрудничество Германией, противником США и проигравшей во Второй мировой войне страной, напротив, развивается очень активно. «Почему так происходит, что с одними мы разговариваем, а с другими нет?» — задал риторический вопрос Трамп, выходя на идеологические установки периода «холодной войны», которые дают о себе знать до сих пор. В результате, как справедливо подмечает американское издание The Diplomat, «многие эпизоды и сюжеты совместной борьбы против общего врага оказались либо вообще забытыми, либо стали остро дискуссионными». По мнению немецкого историка Йоста Дюльффера, «это стало результатом переплетения целого ряда факторов, в возникновении которых в разной степени были виноваты все стороны».

До сих пор продолжаются дискуссии о международном значении Победы, заново оценивается и умаляется вклад СССР и его союзников в разгром фашизма. Мы же хотим напомнить о появлении в период Московской битвы и Сталинградского сражения так называемого трансиранского коридора (16,9 тысячи километров), который тянулся от западного побережья Северной Америки по Тихому и Индийскому океанам, Аравийскому морю и Персидскому заливу, вокруг Африки в северные порты Персидского залива: Басру, Хорремшехр, Абадан и Бандар-Шахпур, Кавказ и Каспий. Коридор связал СССР с западными союзниками и сыграл заметную роль в обеспечении ленд-лизовских поставок в Советский Союз. По этому маршруту поступило около 24% от общего количества ввезенных в СССР грузов. Вот каким был опыт такого сотрудничества на Ближнем Востоке, который, кто знает, при определенных условиях и в новых обстоятельствах может быть востребован.

Кто и как готовил операцию «Согласие»

Сразу после вероломного нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил по радио с заявлением и огласил декларацию правительства: «Мы окажем России и русскому народу любую помощь, какую только сможем. Мы обратимся с призывом ко всем нашим друзьям и союзникам твердо до конца. Мы предложили правительству Советской России любую техническую или экономическую помощь, на которую мы способны и которая может оказаться полезной ей». Британский посол в СССР Ричард Стаффорд Криппс, которого эти события застали в Лондоне, получил новые инструкции и заспешил в Москву. До этого МИД Великобритании начал интенсивные консультации с советским послом Иваном Майским. Ему было заявлено, что британское правительство готово оказать содействие Советскому Союзу во всём, в чём оно может, и просило лишь указать, что именно нужно. То есть Лондон предлагал перевести намечаемое сотрудничество в практическую плоскость, о чём Майский докладывал в Москву.

Одновременно в Тегеране посольство СССР посетил британский военный атташе Ундервуд, который обозначил значимость иранского фактора, поставил вопрос о заметном влиянии Германии в Иране, которое необходимо было нейтрализовать. Это фактически стало первым обозначением возможности создания трансиранского коридора, по которому Великобритания могла бы оказывать военно-техническую и другую поддержку Советскому Союзу. Картина, нарисованная Ундервудом, выглядела настораживающей. 1 апреля 1941 года в соседнем Ираке в результате военного переворота власть оказалась в руках Рашида Али аль-Гайлани, который не только передал дипломатическим представителям фашистской Германии и Италии официальную просьбу о помощи, но и, по сведениям англичан, стал готовить переворот в Тегеране. Более того, базы английских войск в Ираке стали подвергаться регулярным мощным налетам немецкой авиации.

Немцы через Сирию по воздуху начали поставлять в Ирак оружие и боеприпасы. Туда же были направлены германские военные советники. В небе Сирии и Ирака появились немецкие и итальянские самолеты. Поэтому предполагаемый транспортный коридора по маршруту Тебриз — Астара (Иран) — Астара (Азербайджан) — Баку, по которому должно было идти снабжение СССР, оказывался в зоне серьезной опасности. Иные маршруты, в частности Мурманск — Лондон, тогда были еще не проработаны, что было связано с вытеснением немцев из Норвегии. Лонжону необходимо было убедить Москву в необходимости перехода к активной политике на иранском направлении, несмотря на то, что Тегеран сразу заявил о своем нейтралитете. Эта задачу было поручено решить послу Криппсу, и он с ней справился. После серии встреч с народным комиссаром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым и некоторыми другими членами советского правительства Криппс вышел на Иосифа Сталина, который, к слову, не любил общаться с послами.

Однако когда Крипс предложил Сталину придерживаться общей политической линии обоих правительств в отношении Ирана, Ирака, Афганистана и даже Турции, он был услышан и встретил понимание. Вопрос использования иранских коммуникаций прорабатывался и в контактах с послом США в СССР Лоуренсом Штейнгардтом, который разделял мнение об использовании транспортного коридора через Персидский залив и Иран — «путь, который работает круглый год». Так вставал вопрос, как действовать дальше в отношении Тегерана, который проводил перестраховочную политику, опасаясь негативной реакции Берлина, заявляя, что грузы, направляемые в СССР, «не должны подвергнуть опасности нейтралитет Ирана». В ответ Тегеран нарвался на требование со стороны Лондона и Москвы о ликвидации немецкого присутствия в стране, на что последовал отказ, хотя советско-английские переговоры тоже были непростыми, пока стороны не согласились «поддержать дипломатические меры военными». Выбор был сделан.

6 июля 1941 года Черчилль написал генералу Окиленку, командующему британскими войсками на Ближнем Востоке: «Усилиями англичан и русских Персия вскоре должна была быть привлечена на сторону союзников». Вскоре появилось соглашение о военно-политическом сотрудничестве Великобритании и СССР в виде ввода союзных войск в эту страну в августе 1941 года. После войны Черчилль в своих воспоминаниях напишет: «Необходимость доставлять Советскому правительству вооружение и различного рода материалы, исключительные трудности арктического пути наряду с будущими стратегическими возможностями сделали весьма желательным открытие широчайших коммуникаций с Россией через Персию. Персидские нефтепромыслы являлись важнейшим военным фактором. В Тегеране обосновалась активная и многочисленная германская миссия, и престиж Германии был высок». Советская сторона свои действия мотивировала положениями советско-иранского договора 1921 года, создававшего правовую основу для ввода войск в Иран в случае возникновения в этой стране серьезной опасности военного характера. У Лондона отсутствовали необходимые правовые основания для этого.

Но это не помешало началу совместной британо-советской операции в Иране «Согласие» (Operation Countenance), которая продолжалась с 25 августа по 17 сентября 1941 года. С севера в Иран начался ввод советских войск, а с юга — британских. В целом это была уникальная совместная боевая операция. 8 сентября стороны подписывают соглашение, которое определяет зоны оккупации Британии и СССР. Кроме того, новое правительство Ирана взяло на себя обязательство выслать с территории страны всех граждан Германии, а также союзных ей стран. Также Иран должен был придерживаться строжайшего нейтралитета и не препятствовать транзиту антигитлеровской коалиции.

Как работал трансиранский транзит

В конце июня — начале июля 1941 года немцы разбили конвой PQ-17, после чего англичане прекратили отправку конвоев. Перегон самолетов по трассе Аляска-Сибирь только налаживался, картина военно-экономической помощи союзников СССР складывалась удручающая. Появилась необходимость форсировать работы в зоне Персидского залива для резкого увеличения поставок в СССР. Ответственность за организацию грузопотоков по ленд-лизу взяли на себя США. Они проделали огромную работу по улучшению транспортной инфраструктуры Ирана, модернизировали Трансиранскую железную дорогу, удлинив ее протяженность, построив множество тоннелей и мостов, расширили порты в Персидском заливе и на Каспии, возвели автосборочный завод с электростанцией, жилые городки сооружения. Собранные самолеты с советскими экипажами перелетали на советскую территорию. Автомашины (в основном этим это были «студебеккеры») своим ходом шли к советской границе.

Создавалась навигация, радиосвязь и метеослужба, взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием и еще многое другое. Шла также поставка продовольствия. Надо признать, что так был создан самый быстрый путь поставок вооружений в СССР через территорию Ирана в советское Закавказье и Среднюю Азию. Кстати, по этому маршруту удалось перебросить из СССР на другие фронты армию польского генерала Андерса — 70 тысяч военнослужащих и примерно 38 тысяч членов их семей. Трансиранский коридор сыграл важную роль в налаживании военно-экономического сотрудничества стран антигитлеровской коалиции, и нельзя недооценивать помощь, поступившую в СССР, которая сыграла хоть и не решающую, но важную роль в оснащении Красной армии вооружением и боевой техникой в самые тяжелые моменты Второй мировой войны. Другое дело, что по известным причинам потом советская историография почти что «забыла» об иранском транзите.

Ряд важных вопросов, связанных с доставкой грузов через Иран, до сих пор еще недостаточно изучены. Это дает некоторым западным исследователям до сих пор утверждать, что «именно поставки СССР по ленд-лизу определили главные военные успехи Красной армии». В основе таких взглядов и дискуссий лежат противоположные взгляды на вклад каждой страны антигитлеровской коалиции в разгром фашизма. Но главное в другом: в один из самых тяжелейших период в новейшей истории человечества Советский Союз, США и Великобритания были все же вместе. Об этом стоит помнить и чаще вспоминать, особенно сейчас, когда вновь решается судьба стран Ближнего и Среднего Востока в результате столкновений разных интересов, а также мира в битве с пандемией коронавируса.