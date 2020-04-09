Брюссель, , 10:55 — REGNUM Китай и Россия стремятся усилисть свою геополитическую роль, помогая другим странам в период пандемии коронавируса. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете La Repubblica, опубликованном 9 апреля.

Боррель назвал очевидным стремление Москвы и Пекина увеличить свое влияние на глобальном уровне и добавил, что на фоне санитарного кризиса это весьма логично. Стратегия этих двух стран, полагает он, выстроена на демонстрации большей эффективности их политических систем по сравнению с европейскими в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Эффект от своей помощи Россия и КНР увеличивают посредством освещения в СМИ и формирования общественного мнения, добавил Боррель. Он напомнил, что ЕС помогал Китаю и Италии в борьбе с эпидемией.

«Европа есть, но мы должны наладить лучше коммуникацию с правительствами», — пояснил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель призвал составить новый план для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

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