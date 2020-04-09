Киев, , 10:54 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко, занимая должность главы государства, практически сам назначал всех судей и все судебное звено, в том числе верховные суды, заявил 9 апреля народный депутат от «Слуги народа» Олег Дунда.

Парламентарий подчеркнул, что соответственно, когда пострадавшие подавали в суд по делам, как-то ущемляющим интересы Порошенко и его оуркжения, суды их не рассматривали.

«На сегодняшний день, когда господин Порошенко ушел от власти, суды уже не боятся рассматривать эти иски — именно эти судьи, которых назначил Порошенко», — заявил Дунда.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 8 апреля стало известно, чтогенеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова начала расследование относительно возможных неправомерных действий Порошенко и других лиц при назначении судей Верховного суда в 2017 и 2019 гг.

Дела против Порошенко возбуждены по целому ряду статей — в том числе действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или на захват государственной власти.