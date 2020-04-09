Киев, , 10:42 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю делали тесты на коронавирус сразу же после того, как заболевание было официально подтверждено у первого депутата Рады Сергея Шахова.

Об этом заявил в интервью"Украинской правде"сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, материал опубликован 9 апреля.

«Нужно было сделать тестирование, потому что были контактные лица, которые контактировали с одним из самых первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов. Поэтому всем сделали тесты, чтобы сразу понять, что делать», — отметил чиновник.

Он не стал уточнять, проверяли ли Зеленского после этого, но заявил, что на случай заболевания коронавирусом президентом Украины уже разработан протокол дальнейшей работы.

«Президент всегда на связи, я думаю, если не дай Бог что — работа будет проходить в телефонном режиме», — сообщил замглавы офиса президента.

Тимошенко не стал уточнять, какие еще меры предполагает разработанный протокол.

ИА REGNUM напоминает, что коронавирус у Шахова диагностировали 17 марта, в настоящий момент депутат уже выздоровел. По состоянию на 6 апреля в Раде были официально подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом, это без учета последствий внеочередного заседания парламента 30 марта, которое продолжалось более 8 часов.