Вашингтон, 9 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Большую угрозу для предстоящих в 2020 году выборов президента США представляет Китай, нежели Россия, заявил 8 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр, сообщает The Washington Times.
Кроме того, генпрокурор США указал на то, что министерство юстиции страны работает над пресечением похищения интеллектуальной собственности со стороны КНР, после того как ряд американских компаний заявили о краже их секретов и передовых технологий китайскими шпионами. Барр также посетовал, что некоторые компании, которые работают в Китае, стремятся получить краткосрочную экономическую выгоду за счет национальной безопасности.
Издание напоминает, что такое заявление Барр сделал на фоне пандемии коронавируса в США, который берет свое начало в Китае. Администрация президента США Дональд Трампа неоднократно обвиняла власти Китая в занижении угрозы, которую представляет собой новый вирус.