Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Большую угрозу для предстоящих в 2020 году выборов президента США представляет Китай, нежели Россия, заявил 8 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр, сообщает The Washington Times.

«На мой взгляд, это Китай. И не только в плане выборов. Я думаю, что по целом ряду вопросов с ним никто просто не может сравниться», — подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News.

«Китай представляет собой очень серьезную угрозу США геополитически, экономически, в военном отношении. КНР — угроза для наших институтов, учитывая их способность влиять на процессы», — добавил он.

Кроме того, генпрокурор США указал на то, что министерство юстиции страны работает над пресечением похищения интеллектуальной собственности со стороны КНР, после того как ряд американских компаний заявили о краже их секретов и передовых технологий китайскими шпионами. Барр также посетовал, что некоторые компании, которые работают в Китае, стремятся получить краткосрочную экономическую выгоду за счет национальной безопасности.

Издание напоминает, что такое заявление Барр сделал на фоне пандемии коронавируса в США, который берет свое начало в Китае. Администрация президента США Дональд Трампа неоднократно обвиняла власти Китая в занижении угрозы, которую представляет собой новый вирус.