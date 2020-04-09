Москва, , 10:38 — REGNUM Отчет правительства РФ перед Госдумой может быть отложен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля сообщил источник в нижней палате парламента.

«Ну какой сейчас отчет. Перенесут, скорее всего», — сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что отчет может состояться летом.

Предполагалось, что ежегодный отчет правительства РФ перед Госдумой состоится 15 апреля. Традиционно глава правительства рассказывает об итогах работы за предыдущий год (в данном случае за 2019 год) и о планах работы.

Вместе с тем в январе 2020 года Дмитрий Медведев ушел в отставку с поста премьер-министра, правительство РФ возглавил Михаил Мишустин.

В течение недели в режиме видеоконференций проходят встречи депутатов фракций Госдумы с Мишустиным в рамках отчета правительства.

Совет Думы 9 апреля должен принять решение по отчету, определить его возможную дату.