Джакарта, , 10:36 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие в видеоконференции международной координационной группы по COVID-19 (ICG), сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что в телеконференциях приняли участие министры иностранных дел Турции, Сингапура, Марокко, Франции, Канады, Австралии, Германии, Бразилии, Перу и Великобритании.

В ходе телеконференции Ретно Марсуди подчеркнула важность партнерских отношений для обеспечения безопасного международного трафика людей, а также гарантированных цепочек поставок, особенно лекарств и медицинских устройств, в условиях жесткой политики в отношении движения товаров и людей на глобальном уровне.

По словам главы МИД, аэропорты в Индонезии по-прежнему открыты для дружественных стран, которые хотят эвакуировать своих граждан.

Напоминаем, что форум ICG был инициирован министром иностранных дел Канады. Актуальными проблемами в настоящее время являются безопасность процесса эвакуации людей и бесперебойная цепочка поставок медикаментов.