Варшава, , 10:36 — REGNUM Идея проведения выборов президента Польши 10 мая по почте является одним из возможных выходов в условиях эпидемии коронавируса, заявил действующий глава государства Анджей Дуда.

По его словам, жизнь и здоровье граждан находятся на первом месте, однако «важен и конституционный порядок, непрерывность власти».

«Единственный путь — создать условия для безопасного проведения выборов. Почтовое голосование — это то, что можно сделать», — сказал Дуда в эфире Польского радио.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса 6 апреля Сейм Польши принял закон о дистанционном голосовании на президентских выборах, поскольку, согласно польской Конституции, выборы перенести невозможно.

Избиратели должны будут 10 мая опустить конверты с заполненными бюллетенями в почтовые ящики у почтовых отделений по месту жительства. Также закон предусматривает возможность переноса выборов на 17 мая.