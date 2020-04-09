Оренбург, , 10:35 — REGNUM В Оренбургской области 9 апреля на внеочередном заседании депутаты Заксобрания в двух чтениях одобрили законопроект «О ежемесячных денежных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет», сообщила корреспонденту ИА REGNUM депутат Оксана Набатчикова.

Ежемесячная выплата предусматривается с 1 января 2020 года и коснется тех семей, где размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

На сегодняшний день, размер выплаты должен составлять 4 950 рублей. Согласно документу, опубликованной на сайте Законодательного собрания, прогнозная численность детей на период 2020—2022 годов составляет 36 023 человека ежегодно. Величина прожиточного минимума на детей за II квартал 2019 года составила 9 900 рублей. По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации прогнозный размер величины прожиточного минимума на детей за II квартал 2020 года составит 10 296 рублей, за II квартал 2021 года — 10 680,04 рубля.

Потребность в средствах на финансовое обеспечение ежемесячной денежной выплаты составит в 2020 году 2 млрд 139 млн 766,3 тыс. рублей, в 2021 году — 2 млрд 225 млн 356,8 тыс. рублей, в 2022 году — 2 млрд 308 млн 362,5 тыс. рублей.

Для финансового обеспечения реализации закона изменения внесут в областной бюджет с учетом выделяемых из федерального бюджета субсидий.