Прага, , 10:32 — REGNUM Власти городского района «Прага-6» поступили как трусы, демонтировав под шумок коронавируса памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который освобождал Прагу от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус.

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«Действия старосты района «Прага-6» Ондржея Коларжа по сносу памятника маршалу Коневу, который был проведён без предупреждения под прикрытием ситуации с коронавирусом и якобы аварийного состояния монумента — это наглость и трусость, степень которых трудно измерить», — сказал Клаус, слова которого приводит Sputnik.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля власти Праги демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады. Как заявил пресс-секретарь городского района «Прага-6» Ондржей Шрамек, монумент планируется перенести.

Напомним, памятник маршалу Коневу, командовавшему войсками Первого Украинского фронта, которые освободили Прагу от фашистов 9 мая 1945 года, был установлен в ческой столице в 1980 году. Посольство РФ в Чехии выразило глубокое возмущение «вандальскими действиями отвязанных муниципальных руководителей», совершёнными в канун 75-летия Победы над нацизмом.

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