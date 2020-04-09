9 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

В целом, болезнь Джонсона повышает вероятность серьезной политической неопределенности в ближайшем будущем. Лучше всего, если премьер-министра будет ждать скорейшее выздоровление

Александр Белов, , 10:23 — REGNUM Болезнь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого выявили заражение коронавирусной инфекцией, может иметь далеко идущие последствия для всей политической структуры британского государства, пишет Питер Харрис в опубликованной 8 апреля статье в The National Interest.

Борис Джонсон Chatham House

Джонсон оказался не первым мировым лидером, у которого выявили коронавирус. Тем не менее он стал первым крупным политиком, кому потребовалось помещение в реанимацию. Новость об ухудшении его здоровья стала для многих настоящим шоком: британскую общественность успокаивали тем, что его жизни ничего не угрожает, что он придерживает самоизоляции на время болезни. Кроме того, он продолжал заниматься государственными делами и даже возглавлял онлайн-заседания правительства.

«Тем не менее людей никто в отделения интенсивной терапии (ОИТ) больницы не направляет, если они серьезно не больны. Поэтому понятно, почему на Великобританию обрушилась волна тревоги», — подчеркнул Харрис.

«Коронавирус — опасное заболевание, а уровень выживаемости людей, поступающих в ОИТ, не внушает оптимизма», — добавил он.

Несмотря на это, официальные лица Лондона изо всех сил подчеркивают, что состояние Джонсона не настолько тяжелое, чтобы ему была нужна вентиляция легких: он получает кислород и находится под тщательным наблюдением, но пока никаких указаний на его возможную гибель не было.

Хотя из-за болезни премьер-министра многие политические разногласия и были отложены, по меньшей мере, на какое-то время, нельзя избежать вопроса о том, чем госпитализация премьер-министра чревата для Великобритании. Уже сейчас официальный Лондон применяет меры, предусмотренные на случай потери главой правительства дееспособности. В частности, британские министры получают ту информацию, видеть которую обычно имеет право лишь премьер-министр. Это делается с тем, чтобы решения в стране принимались обдуманно на всех уровнях власти.

Кроме того, как бы ужасно это ни звучало, с высокой долей вероятности уже рассматриваются сценарии того, что будет в случае кончины Джонсона. Возможная замена пока не называется: ничего не говорит о том, что им может стать нынешний глава МИД Доминик Рааб.

«За кулисами Букингемский дворец, скорее всего, усердно ищет замену Джонсону на тот случай, если будет необходимо назначение нового премьер-министра. Это процесс, который будет происходить совместно с высокопоставленными консервативными политиками и, возможно, даже с лидером оппозиции», — подчеркнул автор.

«Приоритетная задача будет заключаться в том, чтобы избежать какой-либо дополнительной неопределенности и нестабильности и сделать всё, чтобы Великобритания долго не оставалась без функционирующего правительства, возглавляемого дееспособным премьер-министром», — добавил он.

Если же Джонсон в ближайшее время не пойдет на поправку, но при этом не откажется от свой должности, он вполне может остаться премьер-министром: лишь смерть или отставка может лишить премьер-министра в Великобритании его поста.

«Даже если его болезнь и выздоровление затянутся на несколько недель или даже месяцев, Джонсон, если захочет, сможет остаться на своем посту», — указывает автор, отмечая, что обязанности премьер-министра вместо больного Джонсона сможет выполнять Рааб.

Конечно, существует вероятность, что выздоровление Джонсона займет так много времени, что он не сможет оставаться на своем посту. Если он станет препятствием для эффективного управления страной, то Джонсон может оказаться вынужденным уйти в отставку под давлением своих коллег по кабинету.

Обычно премьер-министры уходят в отставку, посещая королеву в Букингемском дворце. В этом случае эта конкретная традиция была бы невозможна. Но если Джонсон даст понять, что он неспособен или не желает оставаться на посту лидера страны, вместо него будет назначен новый премьер-министр. Более того, Джонсон может быть вновь назначен королевой в будущем, но такой сценарий возможен, только если его преемник согласится отойти в сторону. В Великобритании нет такого понятия, как «временный» или «исполняющий обязанности» премьер-министра.

В целом болезнь Джонсона повышает вероятность серьезной политической неопределенности в ближайшем будущем. Лучше всего, если премьер-министра будет ждать скорейшее выздоровление. Самым ужасным сценарием могла бы стать его кончина прямо на посту. Прямо сейчас чиновники в Уайтхолле и Букингемском дворце принимают все возможные меры, чтобы обеспечить преемственность власти, что бы ни случилось. Вся страна надеется, что самые экстремальные планы действий в чрезвычайных ситуациях никогда не будут реализованы.