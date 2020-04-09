9 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Десять лет назад бывший президент США Обама и президент России Медведев подписали СНВ-III. Теперь у США и России осталось меньше года до истечения срока действия нового договора СНВ. Время идет.

Александр Белов, , 10:23 — REGNUM Законодатели США должны приложить все возможные усилия для того, чтобы подтолкнуть президента страны Дональда Трампа к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известному как СНВ-III, заявили Коллин Мур и Бен Фриман 8 апреля The National Interest.

Ракетная шахта Иван Шилов © ИА REGNUM

Мур и Фриман подчеркнули, что по большей части желание нынешних властей США отказаться от СНВ-III связано с недоверием, которое они испытывают по отношению к Москве из-за ее «вмешательства» в президентские выборы 2016 года.

«После того как разведывательное сообщество пришло к выводу, что президент России Владимир Путин приказал провести кампанию по оказанию влияния, направленную на то, чтобы нанести удар по Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу, многие американцы стали испытывать недоверие к России», — указали авторы.

«Ненависть демократов к России приняла всеобъемлющий характер, что неудивительно. Республиканцы, хотя и не разделяют в полной мере презрение демократов, крайне негативно относятся к Путину. На самом деле Россия сейчас воспринимается США менее благоприятно, чем когда-либо после окончания холодной войны», — объясняют Мур и Фриман.

Это недоверие американской общественности к нынешней России способствовало чрезвычайно напряженному состоянию нынешних отношений США и России. В то время как общественность и политики по праву сосредоточились на вмешательстве России в выборы, из-за своего отторжения к России американские власти потеряли возможность добиваться прогресса в ряде областей, в которых Вашингтону и Москве необходимо сотрудничать.

В частности, в последнее время был достигнут незначительный прогресс в сокращении запасов ядерного оружия в обеих странах благодаря СНВ-III. Расширение этого ключевого договора посредством простого исполнительного соглашения, подписанного президентами США и России, сохранит ограничения на ядерные арсеналы обеих стран, а также обеспечит прозрачность их проверки.

Конгресс США, несмотря на те или иные опасения, которые могут возникнуть у его членов по поводу России, обязан убедить администрацию Трампа принять меры и исправить прошлые ошибки в ядерной политике. В августе прошлого года администрация Трампа вышла из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Без Договора о РСМД СНВ-III остается единственным договором, ограничивающим ядерные арсеналы США и России.

СНВ-III представляет собой годы двустороннего сотрудничества между двумя крупнейшими в мире ядерными арсеналами и охватывает стратегически развернутые вооружения обеих стран, а также предусматривает инспекции и обмен данными о ядерных арсеналах друг друга. Без Договора о РСМД и СНВ-III впервые с 1972 года не будет обязательных, поддающихся проверке ограничений на ядерные арсеналы США или России.

История доказала, что переговоры по контролю над вооружениями работают: такие соглашения, как Договор о РСМД и СНВ-III, привели к сокращению ядерного оружия в мире: с 70 тыс. 300 в 1980-х годах до почти 14 тыс. в 2020 году. Продление СНВ-III стало бы продолжением практики сотрудничества Москвы и Вашингтона, несмотря на острые политические отношения.

«Это вопрос жизни или смерти, и Конгресс может сыграть ключевую роль в том, чтобы убедить администрацию Трампа продлить СНВ-III», — отметили авторы.

Конгресс должен последовать примеру члена палаты представителей США, демократа Элиота Энгеля, и сенатора-демократа Криса Ван Холлена, которые представили ряд законопроектов с целью сохранения ограничений на российские ядерные силы. В рамках этих нормативных актов аппарат директора национальной разведки США совместно с Государственным департаментом должны сообщать Конгрессу о возможных последствиях истечения срока действия договора и возможных ответах на него со стороны союзников Вашингтона.

Кроме того, если срок действия договора истечет без какой-либо альтернативы, президент обязан будет предоставить Конгрессу обоснование истечения срока действия и «подтвердить, что продление срока действия договора не отвечает интересам национальной безопасности США».

Если срок действия СНВ-III истечет или любая из сторон выйдет из него без альтернативного соглашения, США и Россия будут вольны наращивать свои ядерные арсеналы. Не останется ничего, что могло бы сдержать новую гонку ядерных вооружений, и обе страны потеряли бы возможность иметь представление о ядерных арсеналах друг друга. Этот шаг поставил бы крест на десятилетиях двухпартийного и международного сотрудничества по уменьшению угрозы ядерного оружия.

Более того, американская общественность решительно выступает за контроль над ядерными вооружениями, о чем свидетельствует исследование Инициативы по ядерной угрозе, в котором выяснилось, что 80 процентов активных избирателей в США поддерживают продление СНВ-III для противодействия угрозе ядерного оружия.

«Конгресс обязан прислушиваться к американскому народу и не позволять другим вопросам отвлекать внимание от призыва президента Трампа продлить СНВ-III и продолжить обсуждение усилий по разоружению», — подчеркнули авторы.

Десять лет назад бывший президент США Обама и президент России Медведев подписали СНВ-III. Теперь у США и России осталось меньше года до истечения срока действия нового договора СНВ. Время идет.