Аддис-Абеба, , 10:09 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения (ЧП) из-за пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Amharic со ссылкой на обращение политика к нации.

По информации журналистов телерадиокомпании, режим чрезвычайного положения вводится в Эфиопии уже в третий раз за последние четыре года.

Напомним, что в настоящее время в стране зарегистрировано 52 подтвержденных случая заболевания COVID-19, два из которых — с летальным исходом.